Одесского медработника будут судить за госизмену

За госизмену будут судить медработника из Одесской области, который сдавал спецслужбам России места дислокации ВСУ.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, прокуроры которой направили в Болградский районный суд обвинительный акт в отношении медработника одного из учреждений здравоохранения в Одесской области по факту государственной измены.

Следствием установлено, что мужчина с июля 2022 года сотрудничал с представителем спецслужбы России.

«Он собирал и передавал данные о местах дислокации личного состава подразделений ВСУ, терробороны и объектов военной инфраструктуры области с географическими координатами. Передавал информацию с помощью одного из мессенджеров. В дальнейшем она должна была использоваться врагом для нанесения ударов», — говорится в сообщении прокуратуры.

При задержании у мужчины изъят мобильный телефон.

По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента, который передавал РФ информацию о расположении украинских войск.

Фото: Одесская облпрокуратура

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