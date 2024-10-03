В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Проник, светлая память

5 сентября Березовская громада Одесской области провела с воинскими почестями в последний путь своего земляка Николая Проника, погибшего на фронте 1 сентября.

Об этом сообщил Березовский городской совет.

Николай родился 28 декабря 1981 года. Теперь ему навсегда 42…

Похоронили воина на Аллее Славы в Березовке.

Без отца остался сын Никита, овдовела жена Наталья.

Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2024 года во время выполнения боевой задачи жителя села Белолесье в Одесской области, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Александра Катрасова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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