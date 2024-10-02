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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Катрасов, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Катрасов, светлая память

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Во время выполнения боевой задачи погиб житель села Белолесье в Одесской области, военнослужащий Вооружённых Сил Украины Александр Катрасов.

Об этом сообщили в Татарбунарском горсовете.

Воин погиб в зоне проведения военных действий.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 9 сентября 2024 года жителя Березовской громады Одесской области Владислава Яковлева, которого 12 сентября похоронили с воинскими почестями в родном селе Викторовка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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