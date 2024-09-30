В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Яковлев, светлая память

9 сентября 2024 года, исполняя свой долг перед Родиной, на фронте погиб житель Березовской громады Одесской области Владислав Яковлев.

Об этом сообщает Березовский горсовет.

«Владислав был преданным патриотом, всегда готовым защищать свою землю, родных и страну от врага… Теперь ему навсегда 41», — говорится в некрологе.

Похороны Владислава состоялись 12 сентября. Его похоронили с воинскими почестями в родном селе Викторовка.

Одесса News сообщала о гибели 25 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в зоне боевых действий населённого пункта Орловка Покровского района Донецкой области 37-летнего жителя Березовки Одесской области Дмитрия Лирниченко, которого похоронили 29 сентября.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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