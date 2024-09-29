В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Лирниченко, светлая память

25 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в зоне боевых действий населённого пункта Орловка Покровского района Донецкой области погиб 37-летний житель Березовки Одесской области Дмитрий Лирниченко.

Об этом сообщили в Березовском горсовете.

Воин был стрелком-снайпером 1-го механизированного отделения 2-го механизированного взвода 1-й механизированной роты.

Родители Дмитрия, его брат, жена и маленький сынишка, все родные и близкие всё это время верили, что он непременно вернётся домой живым.

Сегодня защитника будут встречать живым коридором земляки, прощание состоится у дома родителей и на Аллее Славы.

Одесса News сообщала о гибели на войне 20 сентября 2024 года уроженца города Рени Измаильского района Вадима Третьякова.

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Фото: Березовский горсовет/Facebook

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