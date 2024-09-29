«Тузлівські лимани: війна та мир» (102-й випуск): 10 фото пораненого бійця

27 вересня Національний природний парк «Тузлівські лимани», що на Одещині, відзначас Всесвітній день туризму. І хоча з початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю територія Нацпарку обмежена для відвідування, виключення з цього правила були зроблені для Дмитра Богачевського.

Дмитро, як повідомляється на сторінці Національного природного парку «Тузлівські лимани», родом з Кропивницького, з дитинства бував на одеському морі, але завжди мріяв поїхати далі, на Бесарабію.

Мрія здійснилась: Служба у Збройних силах привела його до Білгород-Дністровського району, з часом його направили на Дунайські острови, а потім шлях привів до Нацпарку, для підтримки прикордонної діяльності.

«8 місяців Дмитро засинав та прокидався під яскравим зоряним небом нацпарку, 8 місяців він дихав цілющим повітрям, зачаровувався птахами, милувався краєвидами, уважно пильнуючи та надійно захищаючи кордони нашої держави і… фотографував…», — говориться у публікації.

В квітні цього року Дмитра перевели ближче до лінії фронту. Отримавши тяжке поранення, він повернувся до Парку для відновлення та реабілітації.

Нові світлини Дмитра Богачевського — неймовірної людини, назавжди закоханої в Тузлівські лимани, — зміцнюють віру в нашу Перемогу.

У попередньому випуску «Тузлівські лимани»: війна та мир» йшлося про те, як одеське чиновництво не виконує власні рішення щодо збереження та розвитку природно-заповідного фонду Одеської області.

Світлини Дмитра Богачевського/Facebook

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