«Тузлівські лимани: війна та мир» (101-й випуск): місячне затемнення впливає на людей

Під ранок 18 вересня науковці Національного природного парку «Тузлівські лимани» мали можливість спостерігати за частковим місячним затемненням.

Ця подія супроводжувалась явищем Супермісяця, коли природний супутник наближається до Землі і виглядає більшим, ніж зазвичай, — повідомляє офіційний сайт НПП «Тузлівські лимани».

Це було друге з двох місячних затемнень у 2024 році (перше сталось 25 березня). Осінній коридор затемнень 2024 року відбудеться між 18 вересня (місячне затемнення) і 2 жовтня (сонячне затемнення). Коридором затемнень називають період між місячним і сонячним затемненнями, що відбуваються один за одним у невеликий проміжок часу, — пояснюють спеціалісти НПП.

Затемнення відбувається під час повного Місяця та, на думку астрологів, має вплив на стан людини, зокрема, одеського чиновництва, яке в ці дні почало проект знищення плавнів під видом будівництва траси на селище Удобне, — йдеться на сторінці у Facebook Івана Русєва, доктора біологічних наук, почесного професора, начальника науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани».

За інформацією Івана Русєва, ще 1 жовтня 1993 року було прийнято рішення Одеської обласної ради «Про заходи по збереженню і розвитку природно-заповідного фонду області», яким закріплено перелік цінних ландшафтів, екосистем, природних комплексів, що резервується для організації заповідних територій.

«Це все було зроблено нами, тому що ми дуже хотіли запобігти руйнуванню нашого спільного надбання – унікальних природних ділянок дикої природи. І звісно, що департамент екології ОДА повинен був працювати, залучаючи науковців, щоб всі ділянки, а їх майже сотня, отримали статус охорони», — пише науковець.

Дійсно, деякі ділянки, зарезервовані тоді колегами Івана Русєва, отримали охоронний статус, як, наприклад, піщаний пересип у НПП, де незаконно побудували канал між Чорним морем та Тузлівськіми лиманами для тотального вилову риби.

«І ось, коли обласна прокуратура разом з адміністрацією НПП «Тузлівські лимани» почали через суди відстоювати верховенство права і наводити порядок на піщаному пересипі, Одеська ОДА та Одеська облрада почали маніпулювати законодавством і фактично вийшли в зговір зі злочинцями на піщаному пересипі в межах нацпарку», — переконливо вважає Іван Русєв.

Зокрема, цей «зговір» полягає в тому, що чиновники облдержадміністрації вже у 2023 році починають вибудовувати плани перетворити НПП «Тузлівські лимани» в рибогосподарський об’єкт.

«Підтвердження цим словам є у так званій програмі ОДА, якою заплановано легалізувати гідроспоруди-канали у нашому нацпарку, для тотального вилову рибних ресурсів. Причому, такі канали на території нацпарку планують провести за бюджетні кошти. І ми про це писали і вимагали скасувати: «Досить красти, досить брехати!», — пише Русєв, додаючи, що вартість такого чиновницького проекту, підписаного у листопаді 2023 року головою ОДА Олегом Кіпером, складає 4 мільярди гривень.

Екологи вимагають від облдержадміністрації відізвати корупційну так звану «програму охорони довкілля».

Ще одним підтвердженням маніпуляцій чиновництва зі статусом НПП є використання обласним керіництвом військових для розкрадання природних ресурсів у нацпарку. Будь-яке засідіння постійної комісії Одеської обласної ради з питань екології його організатори воліють проводити без участі преси, представників громадськості, зокрема, ГО «Зелений лист», керівника якого — Владислава Балінського, м’яко кажучи, просили покинути зал, мовляв, що обговорюватимуться проекти, що становлять військову таємницю, крім того, не можна фотографувати військових, які будуть присутні на засідіннях тощо.

У такій секретності розглядалось питання дозволу для приватної компанії — ТОВ «Інститут морської аквакультури», за фасадом якої приховані представники влади і яка володіє ділянкою на другому кілометрі піщаної коси Чорного моря – між морем і лиманом Бурнас – у Білгород-Дністровському районі — проводити господарчу діяльність у прикордонному регіоні у військовий час.

Саме через воєнний стан військові забороняють керівництву НПП підтримувати гідрорежим у регіоні, блокують роботу по відновленню водообміну й патрулювання співробітниками парку. А пролобіював цю заборону для нацпарку з весни поточного року колишній голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко, якого затримали правоохоронці в серпні 2023 року за незаконне привласнення майна.

І останнє. «Абсолютно незаконна дія Одеської облради — скасування рішення давно минулої облради через 30 років!!! тільки тому, що там є перелік об’єктів, які через бездіяльність та/або злочинну діяльність галузевого департаменту ОДА були знищені (приватизовані/розорані/осушені/вирубані і.т.д) та їх не влаштовує факт існування цього документу, який підтверджує корупційні дії, зокрема, і по піщаному пересипу також», — пише Іван Русєв.

«Доказом того, що облрада працювала на злочинний бізнес є той факт, що коли обласна прокуратура разом з нашим адвокатом Артемом Карташовим почали активно вести справи у суді, раптом з’явилася заява адвоката Врони А. про те, що «прокуратура та НПП «Тузлівські лимани» замовчують та приховують перед судом факт того, що рішення від 01.10.1993 р. № 496-XXI визнано таким, що втратило чинність. І таке рішення діючої облради про скасування важливого доленосного рішення 1993 року було лобійовано депутатом облради Іриною Ковалиш (колишня помічниця Скорика та ек-сдепутатка від «Опоблоку», а нині представниця «Слуги народу».

«Що цікаво, що начальник юридичного управління апарату облради Лебедев Р. підтримав цю маячню. Наочно абсурдне обґрунтування і просто договорняк влади і злочинного бізнесу», — вважає Іван Русєв.

Ймовірно, «представники народу», почувши, що це все пахне зговором і злочинністю, приймають нове рішення вже про відміну свого злочинного рішення від 21 червня 2024 р. Просто якась сага про злочин влади».

Іва Русєв резюмує, що «мораль цієї історії дуже повчальна і показує, хто насправді є зараз влада і які інтереси вона лобіює, і як вона турбується про майбутнє збереження унікального надбання українського народу, особливо, під час війни».

«Важливо розуміти, — пояснює одеський еколог, — що на фоні дозволу ОДА та облрадою на нелімітований вилов риби у РЛП «Тилігульский», де вони створили схему узурпації бюджетних коштів (будівництво каналу за 60 млн) і надання 5 структурам дозволу на масштабний нелімітований вилов риби, одному підприємцю повністю відмовили вилов риби в НПП «Тузлівські лимани», придумуючи задля своїх корупційних забаганок маячню».

«Вважаю, що такими махінаціями та злочинами повинно займатися Державне бюро розслідувань», — впевнений Русєв.

У час «коридору затемнень» бажано аналізувати свої вчинки та спрямовувати енергію в корисне русло на благо природи та людей.

Фото: Олександра Бронскова, Іван Русєв

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