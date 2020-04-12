В парке «Тузловские лиманы» построили новый экоостров для птиц

Команда Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области при участии волонтёров из села Приморское Татарбунарского района, а также группы документального кино про нацпарк «Бой за Рай», построила на лимане Малый Сасык на Кордоне «Тузловская Амазония» экоостров для птиц.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«В основу острова пошли браконьерские сети, над ними больше 200 снопов тростника, а сверху мягкая трава и солома. Площадь острова 100 м кв. Он имеет форму камбалы глоссы – одной из наиболее обычных видов рыб Тузловских лиманов», — пишет эколог.



Иван Русев отмечает, что такой остров очень привлекателен для речных крачек, шилоклювок.

Строительство острова было посвящено памяти природоохранителя НПП «Тузловские лиманы» Анатолия Запорожана из села Приморское, который недавно скончался.

«Будем надеяться, что прилетевшим из Африки птицам остров очень понравится, и они его плотно заселят», — пишет Русев.

Также эколог сообщает о прилёте из Африки в «Тузловские лиманы» пестроносых крачек.

«Уже больше недели над Тузловские лиманами слышно удивительный и характерный крик знакомых и типичных для наших лиманов птиц. Это через НПП «Тузловские лиманы» маленькими стайками летят пестроносые крачки. Они питаются почти исключительно рыбой. Из рыб они едят преимущественно атерину, анчоуса, бычков. Пестроносые крачки никогда не охотятся на суше; наоборот, они птицы лиманов и дальше других птиц залетают в открытое море и всю свою пищу добывают из воды, бросаясь на добычу с высоты. Гнездятся крачки колониями. В конце сентября — середине октября птицы улетают на зимовку в Африку», — написал эколог.

Ранее в НПП построили уже немало островов для птиц, например, остров «Палария» и «Фрумушика-Нова»



Фото: Facebook