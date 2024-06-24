«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 88-й) — ворог не цінує ні людей, ні природу

Божевільні мутанти і загарбники не вміють цінувати ані природу, ані культуру, ані вільних людей.

Така думка доктора біологічних наук, одеського еколога, працівника Національного природного парку «Тузлівські лимани» Івана Русєва.

Відомий одеський вчений нагадав, що два роки тому росіяни розмістили на окупованих ними в Чорному морі газових вишках, які ще називають вишками Бойка, засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, вертолітні майданчики, загрожуючи цивільному судноплавству .

Звичайно, адекватними були заходи ЗСУ припинити цю ворожу діяльність. На вежі розпочалась пожежа, яка триває досі. Це підтверджують і фото зі супутника Sentinel NASA.

За словами в.о. директора НПП Ірини Вихристюк, «стовп диму від постійного горіння вуглеводів розповсюджується на велику відстань. І так кожної миті і кожного дня. Забруднення атмосфери від війни складає величезні цифри і поки немає шансу загасити це потужне джерело забруднення атмосфери».

Сума завданих війною природі України збитків сягає мільярдів доларів. Повну оцінку можна буде провести лише після завершення бойових дій, це може тривати роки, а то й десятиліття, — висловив свою думку виконавчий директор Українського відділення Всесвітнього фонду природи (World Wildlife Fund) WWF-Україна Богдан Вихор.

Експерт згадав перегузню, яка мешкає на півдні та сході України. Ця тварина занесена у Червону книгу України, їх налічувалося всього 300-400 особин. Та через те, що на територіях, де ця тварина мешкає, велися активні бойові дії, можливо, цього виду більше не існує, сказав фахівець. Те ж може стосуватися й окремих рослин на степових ділянках поблизу Каховки, які могли зникнути назавжди.

Ось чому в НПП «Тузлівські лимани» постійно дбають про охорону водних об’єктів Національного парку від незаконного втручання, забруднення, засмічення та збереження їх водності. Для цього в межах водоохоронних зон таких об’єктів виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги (ПЗС). Але працівники Парку систематично виявляють факти незаконного використання цих смуг лиманів. Найчастіше — їх розорювання.

«Знані і потужні фермерські господарства, такі, наприклад, як ФГ «Плачинди В.П.», СФГ «Вікторія», СФГ «Чебаненко С.І.-1», ПП «МІЛАГРО-2016» та інші, ніяк не усвідомлять, що орати, обробляти, підживлювати, а потім збирати збіжжя вони мають право виключно на своїх ділянках, межі яких мали бути винесені в натуру під час розроблення технічних документацій або проектів землеустрою щодо відведення ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паї), особистого селянського господарства, фермерського господарства», — пише на сторінці НПП «Тузлівські лимани» у Facebook Ірина Вихристюк.

На її переконання, «розорювання ПЗС лиманів в межах нацпарку є системним порушенням і відбувається на території всіх трьох громад, що межують з Парком – Лиманської, Дивізійської та Тузлівської. Знищуються найбільш вразливі екосистеми Парку – ділянки Причорноморського степу. Відновлення таких ділянок (повернення до первісного стану) потребує значних ресурсів та тривалого часу».

«Для встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності у червні 2024 року Парк звернувся із заявою про правопорушення до Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, де нещодавно утворено підрозділ – відділ протидії злочинам в сфері довкілля. Сподіваємось, розслідування буде об’єктивним і неупередженим, а результатами стануть реальні вироки для порушників», — резюмує керівничка Парку.

Одесса News інформувала у попередньому екологічному випуску про потурання браконьєрам з боку чиновників Одеської облдержадміністрації.

Фото: НПП «Тузлівські лимани», Іван Русєв/Facebook, Укрінформ

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