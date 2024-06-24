Зеленский: Барбадос и Маршалловы Острова присоединились к коммюнике Саммита мира

К итоговому коммюнике состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира присоединились Барбадос и Маршалловы Острова.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Барбадосу и Республике Маршалловы Острова за присоединение к итоговому коммюнике инаугурационного саммита мира. Глобальная поддержка формулы мира, а следовательно Устава ООН, который мы хотим восстановить в полную силу, продолжает расти. На этом пути каждый голос одинаково важен и значим», – написал он.

Президент подчеркнул, что Украина ценит партнёров из островных государств.

«Призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира. Каждый может внести свой вклад. Я рассчитываю на совместную работу с островными государствами над вопросами, которые чрезвычайно важны для всех нас, такими, как экологическая и продовольственная безопасность. Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после инаугурационного саммита мира. Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество росло», – заявил Зеленский.

Одесса News информировала, что 19 июня к коммюнике присоединилась первая страна, не участвовавшая в саммите — Антигуа и Барбуда, а 20 июня документ подписали Замбия и Организация американских государств.

На саммите зарегистрировались представители 101 страны и международной организации. В конце саммита сообщалось, что его коммюнике поддержали 80 государств и 4 организации. В МИД Украины отмечали, что к коммюнике планируют присоединиться ещё несколько стран, которых не было на мероприятии.

Однако список стран, опубликованный после саммита, оказался меньше – в нём не было Ирака и Иордании. В Офисе президента Украины позже объяснили, что эти страны не отзывали своих подписей под документом, поскольку и не подписывали его — произошёл «технический сбой». Также не подписали коммюнике, хотя были представлены на мирной конференции на разных уровнях, и ещё несколько государств, в частности, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, ЮАР, ОАЭ, Таиланд.

Позже к коммюнике присоединился Вселенский Патриархат, который представлял на саммите патриарх Варфоломей. Всего теперь под документом подписи 81 страны и шести международных организаций и институций.

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