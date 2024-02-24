Совбез ООН провёл заседание, посвящённое второй годовщине войны России с Украиной

23 февраля, в канун второй годовщины начала полномасштабной войны России против Украины, Совет Безопасности ООН провёл заседание о поддержании мира и безопасности Украины.

Трансляция велась на сайте ООН, информирует издание ГОРДОН.

В начале заседания постпред страны-агрессора РФ Василий Небензя взяв слово по порядку ведения заседания, рассуждал о политике стран ЕС, озвучил ряд пропагандистских тезисов, в частности, просил «ответить на риторический вопрос», почему экс-премьер Великобритании Борис Джонсон «отговорил Киев заключить уже парафированные в апреле 2022 года мирные соглашения с Россией».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерёг его от использования «интерпретаций истории» и призвал к уважению Устава ООН.

«В любой войне страдают абсолютно все, но народ Украины страдает просто ужасным образом из-за войны, которую ведёт Россия», – подчеркнул он, напомнив о жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении инфраструктуры в результате обстрелов.

Также Гутерриш говорил, что зафиксированы случаи пыток заключённых гражданских лиц и более 200 случаев сексуального насилия, совершённых российскими военными в отношении украинцев. Он призвал привлечь к ответственности виновных.

«Многие украинцы живут в условиях ночного кошмара, когда погибают их дети или они их теряют. Все депортированные дети должны получить возможность воссоединиться со своими семьями», – добавил он.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, который выступал далее, напомнил о незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС, а также осудил депортацию украинских детей, убийства, пытки и изнасилования оккупантами гражданских. Он подчеркнул, что для РФ это орудие войны, и тоже призвал привлечь к ответственности виновных за эти преступления.

«Ордера на арест, которые были выданы Международным уголовным судо в прошлом году, – Россия хотела бы, чтобы мы о них забыли. Россия хочет убедить нас в своих победах, в своих успехах. Россия хочет, чтобы мы прекратили обеспечивать свою собственную безопасность, безопасность Украины, но Россия проигрывает на политическом и на военном фронтах по итогам двух лет огромных потерь, по итогам человеческих потерь и по итогам безжалостных репрессий в самой России, которые заявляют, насколько абсурдна эта война. Экономика России испытывает проблемы, несмотря на то, что статистически положение дел улучшилось. Но Россия не сможет нас демотивировать, мы привержены тому, чтобы и далее Украину поддерживать и наращивать эту поддержку и отвечать на угрозы, которые исходят от России нашей безопасности», – подчеркнул он, добавив, что Украина борется за выживание и именно она стремится к миру.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил о храбрости украинцев, напомнил об освобождении Украиной захваченной оккупантами территории и о вытеснении российского флота из Чёрного моря.

Он обратился к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с рядом вопросов.

«Мой вопрос Путину прост. Почему его правительство утверждает, что это битва между братьями и что это за извращённая форм братства, ради которой должно быть потеряно так много жизней? Как Россия исполняет свои обязанности в качестве постоянного члена СБ по поддержанию международного мира и безопасности? И сколько смешных объяснений этому вторжению мы имеем сейчас? Так украинцы — преступники или соотечественники-россияне?» – cказал Кэмерон.

«У российских военных заканчивается современное оборудование. Им приходится закупать боеприпасы у Пхеньяна. Устаревшие, низкого качества. И целое поколение российских молодых людей было кинуто в мясорубку. Что вы скажете их матерям, за что они погибли? – добавил он, обращаясь к Небензе. – Кремль ожидает, что Украина сдастся. Но она стоит за свою свободу. И вы знаете ответ Соединённого Королевства».

Кэмерон напомнил, что Великобритания стала первой страной, с которой Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности, и 23 февраля ввела очередной пакет санкций против РФ.

«Эти санкции служат напоминанием: мы не сдадимся, мы будем твёрдо поддерживать Украину, – добавил он. – Ничто не имеет более важного значения для членов ООН, чем неприкосновенность границ. Именно поэтому ничто не должно иметь для нас большего значения, чем поражение Путина. Мы должны быть тверды, мы не должны сдаваться».

Иньяцио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии, говорил о неэффективности Совбеза ООН касательно защиты Украины. «К сожалению, за последние два года Совет Безопасности не смог полностью выполнить свои обязанности и гарантировать мир и безопасность Украины и её народа. Мы постоянно призываем к миру – и что сегодня? Гибель тысяч людей, миллионы перемещённых лиц и бесчисленное число разрушенных семей», – сказал он и призвал «искать путь к миру».

Кассис напомнил, что Швейцария согласилась организовать саммит глав государств, посвящённый украинской формуле мира (по просьбе Украины).

«Мы хорошо понимаем, насколько сложна эта задача. Что путь к ней непростой и перспективы неоднозначны. Но мы неутомимо работаем, чтобы добиться прагматического результата», – добавил он и призвал страны ООН «сделать первый шаг». По словам министра, Швейцария стремится, чтобы начать до лета процессы, связанные с саммитом мира.

Глава МИД Южной Кореи Юн Сок Ель, в свою очередь, призвал к выполнению норм международного гуманитарного права, рассказал о помощи его страны Украине и выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством КНДР и России. Он заявил, что появление в РФ северокорейских ракет может привести к эскалации и затягиванию войны, а возможное появление в КНДР современных военных технологий будет угрозой для Корейского полуострова.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила о заседании Совбеза, которое состоялось два года назад, накануне вторжения, и подчеркнула: агрессор – Россия, и именно РФ может закончить войну.

«На фоне лжи, которая прозвучала здесь в зале из Москвы, мы продолжаем поддерживать народ Украины. И мы продолжаем требовать, чтобы Россия прекратила свои зверства, вывела войска за международно признанную границу Украины и вернула детей, вывезенных из их домов», – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что за время пребывания Путина у власти РФ начала или присоединилась по меньшей мере к трём войнам: в Грузии, Украине и Сирии.

«Россия действовала каждый раз, когда этот Совет не действовал. На каждое слово, сказанное в этом зале, Москва отнимала реальную человеческую жизнь. Это продолжается прямо сейчас. И только совместными и решительными действиями мы можем поставить агрессора на место и восстановить международный мир и безопасность, – подчеркнул министр. – Накануне вторжения два года назад я заявил в ООН, что ни одна страна не сможет пересидеть надвигающийся кризис. Так и вышло. Так что прошу тех, кто не услышал меня два года назад, услышать меня сейчас. Мы или остановим Россию сейчас, изгнав захватчиков из Украины, или загорающееся в других частях света пламя унесёт миллионы жизней».

Как сообщала Одесса News, утром 24 февраля 2022 года Россия приступила к новой военной операции против нашего государства — полномасштабное, ничем не оправданное лживое и циничное вторжение.

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