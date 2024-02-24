В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Сырбу, светлая ему память

25 ноября 2023 года в в селе Новосёловка простились с военнослужащим Виталием Сырбу.

О гибели и похоронах героя сообщила в Facebook учительница местной школы и волонтёр Светлана Голоднюк.

«Светлый, отзывчивый, опора для своей матери и братьев!!! Овдовела его жена, они даже не успели насладиться своей супружеской жизнью!», – говорится в посте.

Виталий Сырбу был добровольцем, 4 апреля 2023 года подписал контракт с 35-й бригадой морской пехоты. В свои 22 года он не побоялся — был в штурмовой бригаде. Командир отделения, за бои получил награду — берет морской пехоты. Он защищал нас сначала в Авдеевке, Марьинке. Затем перевели на Херсонское направление. В Херсоне он и провёл свой последний бой. Погиб 17 ноября 2023 года.

На сайте Президента Украины размещена петиция с просьбой о присвоении Виталию звания Герой Украины, под которой состоянием на 24 февраля было 25 116 подписей. Осталось 5 дней до рассмотрения петиции Президентом.

Одесса News сообщала о гибели в ноябре 2023 года 42-летнего жителя Одесской области, солдата 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы Александра Кравченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Светлана Голоднюк/Facebook

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