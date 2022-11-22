Верещук призвала жителей Херсона эвакуироваться в Одессу

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсона эвакуироваться на зимний период.

Об этом она заявила 21 ноября в Telegrаm, описывая алгоритмы эвакуации украинцев из недавно освобождённого Херсона.

«Обращаюсь к херсонцам, в частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учётом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны», – написала она.

Вице-премьер отметила, что правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую области или другие регионы на западе Украины.

«Будут обеспечены бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будут предоставлены помощь в оформлении справки ВПЛ (временно перемещённого лица, — ред.) и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций», – объявила Верещук.

Ранее председатель Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич призывал жителей эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.

Как сообщала Одесса News, Николаевская, Одесская и Днепропетровская области определены основными регионами, которые будут помогать Херсонщине. В Херсонской области ВСУ начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населённых пунктов.

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