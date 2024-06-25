90 повреждённых квартир, 4 пострадавших — итоги ракетного обстрела Одессы 24 июня

В Одессе после утреннего 24 июня ракетного удара зафиксированы повреждения в 90 квартирах, в основном, повреждены окна и двери.

Об этом сообщил в Теlegram заместитель мэра Одессы Александр Филатов.

«По состоянию на 16:00 зафиксированы повреждения в 90 квартирах», — сообщил он.

По его словам, пострадал достаточно большой дом: на семь подъездов, два из которых очень серьёзно повреждены. В этом здании 486 квартир. Жители дома не пострадали, однако пострадали работники предприятия, находящиеся сейчас в одной из одесских больниц, им предоставляется соответствующая помощь.

Заместитель мэра подчеркнул, что всем пострадавшим, чьи квартиры повреждены взрывной волной, по установленной процедуре будет предоставлена ​​материальная помощь на восстановление окон и дверей.

Также работники Хаджибейской райадминистрации на месте предоставляют консультации по сбору документов на получение компенсации по государственной программе.

Как сообщала Одесса News, от вражеского ракетного удара 24 июня повреждены складские помещения торговой сети, а также находившиеся рядом жилые дома и автомобили. Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий привлекалось более 90 спасателей и 20 единиц техники, в том числе — пожарный поезд «Укрзализныци».

Фото: «Одесса»

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