387-й день войны: Силы обороны поразили огнём 5 вражеских пунктов управления

Начались 387-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Согласно оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 17 марта, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

«Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак. За минувшие сутки противник нанёс 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня», — информирует Генштаб ВСУ.

Так, в результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 мирных жителей, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Генштаб также сообщает, что в течение суток враг совершал обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, вёл безуспешные наступательные действия в отдельных населённых пунктах Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведёт оборонительные действия, подвергая обстрелам Херсон, сельские населённые пункты.

Как сообщала Одесса News, 40 членов экипажей танков и 15 специалистов-механиков подразделений ВСУ прошли обучение на военной базе в Испании.

На главном фото боец 61-й отдельной механизированной Степной бригады.

Фото: Генштаб, Силы теробороны ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod