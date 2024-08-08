На Курском направлении в плен попало очень много российских военнослужащих

Украинский государственный проект по предоставлению информации о военнопленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих армии РФ в Украине, «Хочу найти» сообщил, что в Курской области РФ есть погибшие и взятые в плен российские военные.

Сообщение опубликовано в Telegram 7 августа.

«Нам понемногу поступает информация о Курском направлении. В плен попало очень много военнослужащих ВС РФ – и срочники, и контрактники, и мобилизованные. Есть данные и о погибших, чьи тела не забрали боевые товарищи во время отступления. Если ваши близкие находились в зоне боевых действий в Суджанском районе и перестали выходить на связь, оставляйте заявку в бот «Хочу найти», – говорится в сообщении.

В проекте отметили, что такие заявки будут прорабатываться в приоритетном порядке.

Также к публикации прикреплён снимок с дрона, на котором 32 военнопленных ВС РФ сдались в плен в Курской области. Отмечают, что «ещё восемь не влезли в кадр».

Фото с предположительно пленными россиянами, появившимися в ряде Telegram-каналов, сняты в районе международного автомобильного пункта пропуска «Суджа» Курской области РФ. От места съёмки до границы Украины – примерно 0,5 км.

Одесса News информировала, что 6 августа в РФ заявили о якобы попытке ВСУ атаковать границу с РФ в Курской области. Российские Telegram-каналы писали о «полной жести» в Суджанском районе этого региона и опубликовали видео со взрывами и низколетящими боевыми самолётами.

По данным Института изучения войны (ISW), официальные представители РФ, в том числе минобороны, ФСБ, местные власти и «военкоры», озвучивают разные версии относительно событий в Курской области.

7 августа Владимир Путин провёл совещание с главными силовиками по ситуации в Курской области, назвав «масштабной провокацией «киевского режима» бои в регионе.

По словам бывшего полковника Генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, «успехи Украины в Курской области имеют не только символическое значение, но и военно-стратегический или хотя бы оперативный эффект».

Украинское военно-политическое руководство пока не комментировало бои в Курской области РФ.

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