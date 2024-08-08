В ночь на 8 августа враг ударил ракетами и дронами по трём областям Украины

В ночь на 8 августа противник ударил двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Харьковщине из Белгородской области РФ, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа «Shahed» из направления Ейск, РФ.

Об этом сообщил Командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит 1 вражеский дрон-камикадзе «SHAHED-136», — сообщили в ВМС ВСУ.

Одесса News информировала, что ночью 3 августа в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе «SHAHED-136».

Инфографика: ВМС ВСУ, ВС ВСУ

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