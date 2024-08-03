Ночью 3 августа военные моряки уничтожили «Шахед» в небе над Одесской областью

Военно-Морские Силы Вооружённых Сил Украины продолжают уничтожать врага на земле, море и в воздухе.

По сообщению ВМС ВСУ, ночью 3 августа в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе «SHAHED-136».

Всего же в ночь на 3 августа противник нанёс удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, а также 29 ударными БпЛА типа «Shahed» с мыса Чауда (Крым), Приморско-Ахтарска, Курска (РФ).

Как сообщают ВС ВСУ, отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

Одесса News информировала, что в ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 ударными БпЛА типа «Shahed». Все они были сбиты.

Инфографика: ВМС ВСУ, ВС ВСУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy