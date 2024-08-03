В Украину вернули тела 250 павших защитников

На родную землю удалось вернуть тела 250-ти погибших украинских защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«На родную землю удалось вернуть тела погибших защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов с территории государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединённым центром при СБУ, ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, — подчёркивается в информации.

Репатриированные тела и останки будут перевезены в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Как сообщала Одесса News, 14 июня 2024 года прошла предыдущая передача тел 254 украинских военных, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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