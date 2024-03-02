Силы обороны сбили ночью 14 дронов Shahed из 17, в т.ч. 7 — над Одесской областью

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину с использованием ударных дронов Shahed.

Об этом 2 марта в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник выпустил 17 БпЛА из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и Балаклеи во временно оккупированном Крыму.

«В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 Shahed в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей», – говорится в сводке.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы сил обороны Украины, — добавили в ВС ВСУ.

К сожалению, в результате попадания и падения обломков на Одесщине и Харьковщине есть погибшие и пострадавшие. В частности, Одесская область была атакована 8 шахедами, семь из них уничтожены.

Кроме того, в ночь на 2 марта оккупанты атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей.

По данным Воздушного командования «Восток», две ракеты Х-59 были сбиты в Криворожском районе Днепропетровской области. Информации о третьей ракете нет.

Инфографика: ВС ВСУ

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

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