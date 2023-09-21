Германия предоставила новый пакет военной помощи, от 10 танков Украина отказалась

Министерство обороны Германии раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине на €400 млн.

Об этом сообщила пресс-служба министерства 19 сентября после заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), пишет издание ГОРДОН.

В министерстве отметили, что поддержка оказывается «там, где есть наибольшая потребность».

В частности, в будущем Германия хочет усилить украинскую противовоздушную оборону, например самоходными зенитными установками Gepard и ЗРК IRIS-T.

«Запланировано предоставление 30 тыс. артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм, около 3800 дымовых снарядов для 155-мм артиллерии, 105 тыс. снарядов калибра 120 мм, дымовых и лёгких миномётных боеприпасов, а также 480 противотанковых мин АТ-2. Германия помогает противостоять массивным и обширным минным заграждениям россиян с помощью систем разминирования, инженерных и эвакуационных машин. Для этого минобороны предоставляет 200 боевых бронированных машин MRAP», – говорится в сообщении.

В том числе, в пакет войдёт зимнее снаряжение, комплекты запчастей к уже доставленным системам.

«Кроме того, 50 надводных беспилотников помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счёт вкладов из запасов бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно поступить в Украину как можно быстрее», – добавили в Минобороны.

Представители Украины отказались от 10 немецких танков Leopard 1A5, которые Германия собиралась передать украинским военным. Об этом 19 сентября со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel сообщает ГОРДОН.

По данным журналистов, на прошлой неделе танки были доставлены в Польшу, но не были приняты из-за их плохого технического состояния.

Украинские военные якобы уведомили немецкую сторону, что передаваемые Leopard нуждаются в ремонте и отправлять их на фронт нет смысла, поскольку у украинцев «нет ни достаточного количества запчастей, ни подготовленного технического персонала».

Одесса News информировала, что Федеральное агентство технической помощи Министерства внутренних дел Германии предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военнослужащих.

Фото: Ера, Der Spiegel

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