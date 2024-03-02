Россию официально исключили из Дунайской комиссии

Россию официально исключили из одной из старейших международных организаций – Дунайской комиссии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X.

«С сегодняшнего дня Россию исключили из Дунайской комиссии. Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться», – написал глава МИД.

По его словам, Дунайская комиссия, одна из старейших международных организаций в мире, на своей 100-й сессии в декабре, во время первого украинского председательства решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией.

«У России было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации, однако на это агрессору не хватило мужества. В результате с сегодняшнего дня страны-члены комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции», — заявил министр.

Кроме того, добавил Кулеба, комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения её полномочий в организации в марте 2022 года.

«Я благодарю Дунайскую комиссию, наших дунайских партнёров и всех, кто помог принять это историческое решение. Я призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах», – подчеркнул министр.

Как сообщала Одесса News, решение исключить Россию из Дунайской комиссии было принято 15 декабря 2023 г. в связи с ударами ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю.

В ноябре 2023 года Россию исключили из исполнительного совета агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а в декабре 2023 года лишили места в руководящем органе Международной морской организации.

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