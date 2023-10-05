Враг нанёс ракетный удар по магазину в Харьковской области, убиты 49 жителей

Российские оккупанты 5 октября нанесли ракетный удар по магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области, убив 49 мирных жителей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди погибших есть ребёнок.

«Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым», – написал Зеленский.

Он заявил, что российский террор нужно остановить.

«Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера каждого народа, кто поддерживает нас в защите жизни!», – заявил президент Украины.

Зеленский, который сегодня находится на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания), подчеркнул, что прямо сейчас говорит с европейскими лидерами, в частности, об усилении украинской ПВО.

«В частности, об усилении наших воинов, в частности, о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам – ответим. Совершенно справедливо. И мощно», – пообещал украинский лидер

Синегубов уточнил, что известно уже о 49 жертвах удара.

«Сегодня около 13.15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где находилось много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели», – написал он.

Глава ОВА рассказал, что среди погибших – мальчик шести лет. Шесть человек, в том числе один ребёнок, получили ранения, медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются, — добавили в облвоенадминистрации.

Фото: Харьковская облвоенадминистрация

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