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  4. Временным зерновым коридором из портов Большой Одессы уже прошло 15 балкеров

Временным зерновым коридором из портов Большой Одессы уже прошло 15 балкеров

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Состоянием на 5 октября временным зерновым коридором без помощи ООН и Турции по Чёрному порту воспользовались 15 кораблей.

3-5 октября им прошли судна MARANTA (ИМО 9206669), дедвейт 5 тыс. тонн, судовладелец из Польши, греческий балкер EQUATOR (ИМО 9363766), дедвейт 19 тыс. тонн, сухогрузы Beaver длиной 229 метров, Ability (141 метр) и DSM Ererton (177 метров).

Временный коридор контролируется Военно-морскими силами Украины.

Одесса News информировала, что по мнению влиятельных западных СМИ, проход кораблей сигнализирует о том, что ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после краха зернового соглашения с участием страны-агрессора РФ оправдалась.

На Западе отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Чёрном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает оборотов: пока судовладельцы ожидают деталей страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

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