Три ключевых одесских порта возобновили приём кораблей для экспорта зерна

За последние несколько недель десять кораблей без происшествий совершили рейсы в крупные украинские порты на Чёрном море, игнорируя угрозы России атаковать суда в этом районе.

Об этом сообщает Bloomberg 2 октября, пишет издание ГОРДОН.

Пять кораблей за последнюю неделю заходили в три украинских порта – Одесса, Черноморск и Южный. Ещё пять кораблей уже прошли транзитом по коридору, загрузили грузы и ушли после 16 сентября, говорится в публикации. Это означает, что суда теперь достигли всех трёх глубоководных портов, используя временный украинский коридор, пишет Bloomberg.

Проход кораблей сигнализирует о том, что ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после краха зернового соглашения с участием страны-агрессора РФ оправдалась, отмечает агентство. При этом говорится, что успех пока носит, в основном, символический характер и что движение судов по-прежнему требует осторожных маневров вблизи берегов Болгарии и Румынии по пути в Украину.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков сказал, что россияне рассчитывали причинить Украине больше проблем, выходя из зерновой сделки. Он ожидает, что количество судов, направляющихся в украинские порты, увеличится.

Как заявил во время конференции «Будущее украинского экспорта» 3 октября вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, Украине удалось возобновить работу портов Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам. Об этом

Он подтвердил, что сейчас уже 10 кораблей прошли по украинскому черноморскому коридору, и не только с аграрной продукцией, но и с металлургической.

Кубраков отметил, что предпосылки для работы нынешнего коридора, как и в случае с «зерновой инициативой», были военными – освобождение острова Змеиный в Чёрном море и затопление крейсера «Москва» в апреле 2022 года.

«Многое произошло в Чёрном море, чего не было раньше: существенные повреждения десантного корабля возле Новороссийска и много других вещей. Военный паритет в Чёрном море ещё не установлен, но ситуация точно не такая, как была полгода назад», – сказал Кубраков.

Министр отметил, что морской коридор может стать относительно гарантированным только в двух случаях – после победы Украины в войне или по сценарию «зерновой инициативы». Он добавил, что если что-то произойдёт с украинским гражданским судном, силам обороны есть чем ответить. «Есть военные цели, есть другие цели, и враг тоже понимает эту опасную грань», – сказал он.

Кубраков подчеркнул, что сейчас РФ сосредоточилась на атаках по украинской портовой инфраструктуре, и международные партнёры Украины это тоже понимают. Он выразил надежду на существенное улучшение противовоздушной обороны на этих направлениях.

Одесса News информировала, что 1 октября Александр Кубраков сообщил, что три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а пять новых судов направляются в порты на загрузку.

Одесса News также сообщала, что после выхода России 17 июля 2023 года из «зернового соглашения», которое действовало с 1 августа 2022 года, Украина 10 августа объявила о временных коридорах для гражданских судов, направляющихся в черноморские порты и из них.

Первым судном, которое воспользовалось временным коридором, стало Resilient Africa, вышедшее из порта Черноморск 19 сентября с 3 тыс. тонн пшеницы на борту.

Россия объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов, а Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты.

На Западе отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Чёрном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает оборотов: пока судовладельцы ожидают деталей страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

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