Затонувший в Одесском порту катер Брежнева вызвались поднять американцы

Американские специалисты по водолазному делу, участвующие в международных учениях «Си Бриз-2021», помогут ВМС Украины поднять катер «Буревестник» (ПСКР-51), затонувший в Практической гавани Одесского порта в январе 2016 года.

Об этом заявил начальник поисково-спасательной службы ВМСУ капитан 1 ранга Алексей Нестеров, пишет Думская.

Рядом с причалом, возле которого лежит на дне катер, американцы уже разбили небольшую базу с необходимым для операции оборудованием.

Кстати. 8 января 2016 года в Практической гавани одесского порта ушёл под воду раритетный катер ПСКР-51 «Буревестник», на котором несколько раз выходил в море генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

В 60-е годы прошлого века было построено всего четыре таких корабля, два из них – ПСКР-50 «Стрела» и ПСКР-51 «Буревестник» — предназначались исключительно для отдыха руководителей страны. «Стрела» базировалась в Ялте, а «Буревестник» вошёл в состав Потийского погранотряда. Он «зимовал» на базе Очамчира, а ближе к лету переходил поближе к правительственным дачам – в Сухуми, откуда совершал прогулки с большими начальниками на борту. Главным «членовозом» была «Стрела», так как подавляющее количество правительственных дач находилось на крымском побережье, но Брежнев выходил и на «Буревестнике».

Именно этот корпус сейчас лежит на дне гавани, мешая швартовке в базе флота. По словам Нестерова, предварительное обследование показало, что корпус находится в очень плохом состоянии – даже если его удастся поднять целиком, он вряд-ли подлежит восстановлению, пять лет под водой – это приговор для деревянного судна. Катер имеет немалые размеры – длина 37 метров, водоизмещение около 150 тонн.

Американские специалисты уверены, что поднимут раритет. Рядом стоит плавучий кран, но план подъема предусматривает использование специальных понтонов, чтобы оторвать его от дна. По предварительной информации, на подготовительные работы потребуется ещё около двух недель, а вся операция завершится к 1 августа.

Как сообщала Одесса News, хозяйственный суд Одесской области принял к рассмотрению иск Одесского горсовета к компании Mister Drake PC, в рамках которого муниципалитет хочет заставить компанию компенсировать ущерб, нанесённый её затонувшим танкером Delfi волнорезу на пляже «Дельфин».

Фото: Думская

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