Посол США посетила дунайские порты Рени и Измаил

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила дунайские порты Рени и Измаил в Одесской области, чтобы подчеркнуть поддержку правительством США украинского зернового экспорта в ходе полномасштабной войны.

Об этом Бринк сообщила в Тwitter, пишет Укринформ.

«В то время, когда мы поддерживаем отважных защитников на передовой, мы решительно настроены способствовать экономическому развитию. Прекрасная поездка в Измаил и Одесскую область с вице-премьер-министром Александром Кубраковым, чтобы обсудить целевые инвестиции USAID и частного сектора в стратегические отрасли экономики», — отметила посол США.

Она добавила, что США через USAID готовы поддерживать государственно-частное партнёрство в Измаиле и Одесской области с целью расширения экспорта сельскохозяйственной продукции для поддержки экономики Украины и смягчения обострившегося из-за войны России глобального кризиса продовольственной безопасности.

Укринформу в пресс-службе посольства США сказали, что инициатива, которая внедряется при помощи США, направлена на обеспечение модернизации и расширения деятельности портов Измаил и Рени на основе совместного вложения ресурсов со стороны USAID, компаний «Кернел» и «Нибулон».

«С помощью ряда партнёрств с частным бизнесом, о создании которых USAID объявило в марте этого года, правительство США в рамках начатой USAID Инициативы устойчивости сельского хозяйства (AGRI-Украина) направит на достижение этой цели $8 млн, тогда как совокупный вклад компаний «Кернел» и «Нибулон» и «Зерновая инициатива» составит $36 млн. При этом «Кернел» совместно с правительством США финансирует модернизацию порта Рени, а «Нибулон» вместе с правительством США – расширение порта Измаил», — проинформировали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что дальнейшие партнёрские отношения с «Зерновой инициативой» позволят нарастить объёмы экспорта благодаря приобретению и обустройству перевалочного склада.

Как сообщала Одесса News, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск за январь-ноябрь 2022 года нарастили объёмы перевалки грузов в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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