ТОП-5 планшетов 2022 года

Планшеты — незаменимые помощники в работе с документами, во время обработки видео и фото, постинга, а также для удобного просмотра фильмов, видеороликов или серфинга в интернете. Для всех этих целей они более удобны, нежели смартфоны, благодаря большому дисплею.

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5 самых популярных планшетов 2022 года

Несмотря на широкие возможности современных смартфонов, планшеты по-прежнему пользуются большим спросом. Среди самых популярных моделей девайсов 2022 года выделяют:

Xiaomi Redmi Pad 3GB 64GB — идеально подходит в качестве семейного планшета, имеет повышенную автономность, позволяет просматривать контент, а также выполнять несложную работу. ОП 4Гб и MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) вполне хватает для этих целей.

Samsung T735 Galaxy Tab S7 FE 12.4 LTE 4GB 64GB — в планшет можно вставить SIM-карту. Этот момент очень удобен в путешествиях, когда необходим постоянный доступ к интернету, но нет стационарного соединения. Функционал планшета довольно обширный. А благодаря процессору Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 нм) и повышенной ёмкости аккумулятора 10090 мАч гаджет считается крайне выносливым. Быстрая зарядка позволяет пополнить запас заряда до 50% за 45 минут, а поддержка э-пен помогает удобно работать с устройством.

Samsung X806 Galaxy Tab S8 Plus 12.7 5G 8GB 128GB — большая диагональ экрана (12,4 дюйма), Андроид 12, процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 и 8Гб оперативной памяти — все эти параметры делают гаджет идеальным вариантом как для работы, так и для развлечений.

iPad 10 2022 Wi-Fi 64GB — функционирует на базе нового процессора Apple A14 Bionic (5 nm) и OS 16.1, великолепно справляется со сложными заданиями, совместим с э-пен, отлично подходит для работы и учёбы.

Lenovo Yoga Tab 11.0 LTE 4GB — планшет на базе Андроид 11, восьмиядерный процессор MTK Helio G90T (12 нм) может выполнить большинство повседневных заданий, но не подходит для игры в энергозатратные приложения.

Планшет важно выбирать, ориентируясь на цели и особенности его будущего использования.

Как правильно выбрать девайс

Если нужен гаджет для повседневных задач, таких как просмотр фильмов или контента в социальных сетях, — не нужно переплачивать, можно приобрести планшет с 64Гб памяти и 2-4 Гб оперативной памяти. Если нужно устройство для работы с контентом, обработки фото и видео, сложных игр — тогда стоит потратиться и купить мощное устройство, которое будет быстро работать даже в режиме многозадачности.