Продаёт ли Украина электроэнергию в ЕС

Генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко опроверг информацию о том, что Украина до сих пор экспортирует электроэнергию в Европу.

Об этом Коваленко написал в Facebook.

«Мы не экспортируем электроэнергию. Некоторые могут показать скриншоты с сайта ENTSO-E, на которых видно, что экспорт есть. Объясняю. На сайте entsoe.eu есть дашборд с вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там у Украины и на импорт, и на экспорт ничего», — отметил Коваленко.

Также, по его словам, есть вкладка Cross-Border Physical Flow, где показывается результат балансировки систем. Украина получает определённые объёмы электроэнергии от систем европейских стран и отдаёт те же объёмы в системы европейских стран, балансируя их.

По его словам, энергосистема Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, и именно поэтому вследствие повреждения украинских энергосетей 23 ноября исчез свет в части Молдовы.

«Например, вчера Словакия отдала в Украину с 12 до 1 часов ночи 282 МВт. И отдала Румынии 201 МВт. Есть ещё Молдова, которая передаёт нам, а мы от неё передаем Венгрии. Как часть европейской энергосистемы. То есть никакого коммерческого экспорта, Украина не продаёт электроэнергию», — пояснил гендиректор Yasno.

Для справки. С 5 декабря Одесская область возвращается к графикам стабилизационных отключений.

Как сообщала Одесса News, массированный вражеский ракетный обстрел 23 ноября привёл к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты системы электропередач. Массированные атаки России на украинскую энергосистему продолжаются с 10 октября. Из-за повреждений объектов энергетики по всей территории Украины введены почасовые и экстренные отключения света.

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