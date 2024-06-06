Кто в Одессе 6 июня останется без света

Согласно лимитам потребления электроэнергии, доведённым НЭК «Укрэнерго», в Одесской области 6 июня все сутки с 00:00 до 24:00 будут действовать графики стабилизационных отключений.

При этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и светло-серой зоне, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«Если потребление вырастет, возможен ввод экстренных отключений. Чтобы этого не допустить, каждый из нас должен снизить использование света», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Академическая, 5а, Зоопарковая, 3-21. Работы до 15:00.

Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99, Малишевского (Гастелло), 9-55, Цветочная, 1-13, Апрельская, 20-33, Клименко, 25, 33, Кордонная, 25-31, 44-74, Николая Лысенко Корнюшина), 1-27, Косяченко Алексея, 2-54, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Платановая, 1-126, Радостная, 114,116, Святослава Рихтера, 33-108, Сельская, 29-44, 3-19, 34, 43, Туристская, 7-15, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Кострова, 7, 30-37, проезд Сиреневый, 1-6. Работы до 19:00.

Северные РЭС: 22-я линия на жилом массиве, 2,4, 40 лет Обороны Одессы, 4,8, Академика Заболотного, 28, 32, Героев обороны Одессы, 60-66, Капитана Кузнецова, 97, 99, Крымская, 72, Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122, Марсельская, 26-30, Семёна Палия, 84/2. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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