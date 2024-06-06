В ГУР заявили об уничтожении российского судна в Крыму

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожило во временно оккупированном Крыму российское судно.

Об этом 6 июня заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, его транслировал канал «Рада».

«Уничтожено сегодня ночью одно вражеское судно в черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, всё точно. И ещё минус один вражеский корабль… Собственно, это ещё одна «морская недвижимость» на дне украинского Чёрного моря, на Крымском побережье. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также», – сказал Юсов.

Собеседник «Украинской правды» в ГУР уточняет, что российское судно было поражено в 3.45 6 июня, предположительно это был рейдовый буксир.

По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а затем уже — уничтожение очередного судна противника.

Одесса News информировала, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны уничтожили кораблей/катеров ‒ 27, подлодок — 1.

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