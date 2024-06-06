В Британии поступили в обращение банкноты с портретом короля Чарльза III

Банк Англии с 5 июня запустил в обращение новые банкноты с портретом короля Чарльза III.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что новые банкноты постепенно заменят повреждённые с портретом умершей в сентябре 2022 года королевы Елизаветы II или будут выпущены, когда спрос на них вырастет.

«Покупатели всё ещё могут использовать банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов с находящимися в обращении портретом покойной королевы», — говорится в сообщении.

Чарльз III стал вторым британским монархом, портрет которого появился на банкнотах: королева Елизавета II впервые появилась на них в 1960 году.

На оборотной стороне современных полимерных банкнот Банка Англии остались: на пяти фунтах — сэр Уинстон Черчилль, на десяти — писательница Джейн Остин, на двадцати — художник Джозеф Тернер, на пятидесяти — математик Алан Тюринг.

На банкнотах, выпущенных в Шотландии и Северной Ирландии, изображены другие лица, а не монарх.

Первые новые банкноты с портретом Чарльза III были напечатаны в прошлом году, а длительное время подготовки к печати позволило обновить автоматические машины, принимающие наличные, чтобы распознали новый дизайн.

Портрет короля основан на фотографии, сделанной в 2013 году. В апреле Чарльзу III был вручён набор новых банкнот с первыми серийными номерами. В июле 2023 года граждане Британии начали получать паспорта со словами «именем Его Величества», а не «Её Величества».

Как сообщала Одесса News, Британский королевский монетный двор показал первые две монеты с изображением нового короля Чарльза III, которые выпущены в обращение с 3 октября 2022 года.

Фото: bbc.co.uk

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