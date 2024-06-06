Одесская киностудия может прекратить работу из-за неэффективного управления

Госаудит выявил многочисленные нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Одесская киностудия», которое из-за неэффективного управления может прекратить своё существование.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Проверкой установлено, что за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходы или упустила такую ​​возможность, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 миллионов гривен», — говорится в заключении Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины по результатам аудита финансовой деятельности компании.

Так, аудиторы зафиксировали отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельные участки ЧАО «Одесская киностудия», расположенные в элитной зоне Одессы на побережье Чёрного моря общей площадью 6,62 га. Это может привести к безвозвратной потере киностудией этих земель, первоначальная стоимость которых превышает 61 миллион гривен.

Кроме того, непроведение переоценки стоимости принадлежащего киностудии имущества привело к занижению стоимости её активов почти на 200 миллионов гривен.

Отмечается, что значительные проблемы киностудии связаны с доходами авторских прав на свою продукцию. В частности, во время аудита установлено, что Государственное агентство Украины по кино передало частной структуре ООО «Фирма Будущее» исключительные имущественные авторские права на использование национального культурного наследия и общегосударственной собственности Украины – Фильмофонда, созданного ГП «Одесская киностудия художественных фильмов» в период с 1955 по 1991 год.

В общей сложности, насчитывается 269 картин, среди которых общеизвестные фильмы: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Приключения Электроника», «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта» и т.д.

В результате, Одесская киностудия не получила дополнительных поступлений на сумму почти 13 млн грн.

Отдельной проблемой остаётся получение доходов от роялти, которые значительно меньше, чем себестоимость созданных компанией в течение пяти последних лет фильмов. Такая ситуация может нанести ущерб на сумму более 40 миллионов гривен.

В Госаудитслужбе отмечают, что предоставили руководству ЧАО «Одесская киностудия» рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности.

Как сообщала Одесса News, на Одесской киностудии началось производство фильма «Режиссёр» о выдающемся украинском кинорежиссёре Александре Довженко.

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