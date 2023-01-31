США решили сами контролировать расход в Украине выделяемых ими денег

В Соединённых Штатах принято решение о контроле выделяемой Украине помощи в борьбе с российской агрессией.

Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов назвал это решение «выдающимся событием».

«Выдающееся событие в истории Украины. США приступили к упорядочению действий украинских властей, которые проявили свою несостоятельность самостоятельно управлять ресурсами государства в условиях войны. Теперь расходы американских средств Офисом президента и правительством берут под контроль специальные институты США», – написал он.

Журналист считает, что на работу правоохранительной и судебной системы Украины «США не полагаются и создают свою инспекцию».

«Учитывая, что США финансируют в целом весь государственный бюджет, то контролировать будут почти всё. И именно создание генеральной инспекции привело к целому ряду уголовных дел, отставок и увольнений среди «слуг народа». Это хороший сигнал. Надеюсь, что американцы создадут и структуру по анализу действий и разработке оборонной стратегии, потому что трудно смотреть на этот беспорядок и хаос во власти, которая не способна определить приоритеты оборонного планирования и создать действенные инструменты реализации оборонной политики», – объяснил Бутусов.

По его словам, Украине «также нужен американский офис» для анализа решений в сфере обороны и помощи в принятии профессиональных решений.

«Кстати, вспомнил, что действующий замглавы Офиса президента Олег Татаров, подозреваемый по делу о краже квартир Нацгвардии, выступал публично против «внешнего управления» Украиной. Интересно, что он скажет сейчас и сколько он там будет занимать должность?», – написал Бутусов.

В офисе генерального инспектора США по международному развитию 25 января объявили номера телефонной горячей линии, на которую можно позвонить и проинформировать о возможных нарушениях, связанных с американской поддержкой Украины. Речь идёт о «надзоре за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины».

«США привержены поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины», – говорится в сообщении.

Представители офиса призвали «конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями минобороны США, Госдепартамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию».

Предполагается, что сообщать можно о таких нарушениях: коррупция, сексуальная эксплуатация или надругательство, мошенничество, растрата средств, злоупотребление, ненадлежащее управление, торговля людьми. Номера телефонов: +1-703-604-8799, +1-202-647-3320, +1-800-424-9098, +1-800-409-9926, +1-202-712-1023 или +1-800-230-6539.

Как сообщала Одесса News, с призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре 2022 года в Республиканской партии США. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчётности Украины. По её словам, уже существует отчётность по бюджетным программам и Украина «ждёт продолжения» работы по этому направлению.

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

