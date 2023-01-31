В Одессе на проспекте Шевченко сгорело кафе

В кафе Green Garden, расположенном рядом с Политехом на проспекте Шевченко в Одессе, сегодня ночью произошёл масштабный пожар.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что пожар распространился на площади около 400 кв м — горела крыша.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 00:11, огонь удалось потушить в 03:28. Во время пожара никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются, на месте работало 25 спасателей и пять спецмашин.

Ранее в этом здании располагался ресторан «Че Гевара» скандального бизнесмена Дмитрия Копылова, который неоднократно выражал свои симпатии к стране-агрессору, заявлял, что «Одесса — это Россия», делал «скидки сепаратистам» и рассказывал о «фашистах и укра- нацистах».

По информации СМИ, Копылов также является владельцем охранного агентства «Патриот», он считается причастным к организации избиения журналистов и активистов Евромайдана возле Одесской облгосгосадминистрации 19 февраля 2014 года. В 2020 году ресторан закрылся, поскольку потерял популярность из-за политических взглядов владельца. Копылов жаловался, что одесситы не хотят ходить «в сепар». После этого он сдавал помещение.

Как сообщала Одесса News, 29 января 2023 года из-за несоблюдения правил пожарной безопасности погиб один человек во время пожара в пляжном ресторане «Ривьера», что на Фонтанской дороге в Киевском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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