Труханов после вражеского обстрела Одессы: «Какие они, с…, твари»

Российские оккупационные войска вечером 13 декабря начали воздушную атаку по Одесской области ударными дронами типа Shahed.

Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

Глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер предупреждал в Telegram об угрозе жителей Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области проинформировали в Facebook о попадании.

«Спасатели работают на месте попадания в Одесской области. В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственной постройки. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения, – сказано в сообщении. – По предварительным данным, на месте вызова пострадали 11 человек, из них три ребёнка».

Отмечается, что после осмотра медиков в больницу с телесными ранениями доставлены пять человек, из них трое – дети.

На месте разрушенного вследствие падения дрона общежития мэр Одессы Геннадий Труханов сказал: «Сегодня второй день подряд твари обстреливают наш город. Вчера после обстрела погиб мужчина. Нет слов, чтобы высказаться, какие они, сука, твари…».

«На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз еды и тёплых вещей организован Красным Крестом», – говорится в сообщении спасателей.

От ГСЧС привлечены 8 единиц техники и 30 спасателей.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 19.28 13 декабря. Отбой прозвучал в 2.38 14 декабря. «Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Подавляющее большинство – в Одесской области», — говорится в последней оперативной сводке ВС ВСУ состоянием на 7 утра 14 декабря.

Одесса News информировала, что вечером 12 декабря оккупанты более 2-х часов атаковали дронами Shahed Одессу и Одесский район, двое мужчин получили ранения, один из которых умер в больнице 13 декабря.

Фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Инфографика ВС ВСУ

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