С начала работы временного коридора из одесских портов вышло 241 судно

С начала работы с августа 2023 украинским морским коридором в Чёрном море прошло 241 судно на выход из портов Большой Одессы и 278 судов — на вход.

Об этом сообщил глава ГП «АМПУ» Юрий Литвин во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры с главами дипмиссий и общественностью.

Всего за время работы новых объявленных маршрутов движения было обработано 6,4 млн. тонн грузов.

В ноябре 2023 года было обработано 4,047 млн. тонн грузов, что на 203% больше, чем было обработано в октябре 2023 года (1,98 млн. тонн).

Говоря о работе портов Дунайского кластера, чиновник Администрации морпортов отметил, что в этом году открыто 23 новых терминала и 20 новых точек для перевалки грузов, увеличено количество лоцманов с 14 до 78 человек, усовершенствована диспетчеризация и операционные процессы, в т.ч. проведение судов в ночное время суток.

Фото: АМПУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy