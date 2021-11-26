Танкер Delfi завершает свои приключения: его продадут на слом

Злополучный танкер Delfi окончательно стал государственной собственностью и будет продан для компенсации убытков АМПУ.

Об этом сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, пишет USM.

«Решение суда первой инстанции, наконец, оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу. Сейчас мы подготавливаем решение, что судно переходит в сферу управления Министерства инфраструктуры. А дальше либо ГП «МТП «Черноморск», либо АМПУ будут заниматься последующей продажей корпуса, скорее всего, на слом», – сказал Голодницкий.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года грузовой танкер «Delfi», находясь в Чёрном море в акватории порта «Южный», в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов, в результате чего загрязнена акватория Чёрного моря.

С судовладельца танкера в ноябре 2021 года взыскано убытки, причинённые естественной среде.

От формального владельца судна — компании Mister Drake PC — суд требует компенсировать ущерб АМПУ от проведения аварийно-спасательных работ около 2,7 миллиона гривен.

Будут ли выплачены эти средства, неизвестно, отмечает Александр Голодницкий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat