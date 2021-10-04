Прокуратура нашла ещё одного виновного в аварии с танкером Delfi в Одессе

Бывшему командиру корабля морской охраны сообщили о подозрении относительно халатного отношения к военной службе в связи с событиями, связанными с разливом нефтепродуктов из танкера «Delfi» в ноябре 2019 года у побережья Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством прокуроров Приморской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны в халатном отношении военного должностного лица к службе, что причинило существенный ущерб», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2019 года командир корабля знал о нарушениях у танкера Delfi, но не принял меры по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

В частности, при досмотре судна пограничники установили, что танкер пересёк границу без необходимых документов и с меньшим от необходимого количеством экипажа — команда состояла из 3-х человек вместо 5. Кроме того, была зафиксирована неработоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии.

Вследствие этого грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов, — отметили в прокуратуре.

Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года танкер Delfi сел на мель у побережья Одессы. Судовладелец не разрешил экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Вследствие утечки нефтепродуктов с борта судна произошло загрязнение акватории морского порта.

2 сентября 2021 года прокуратура сообщила о подозрении бывшему капитану порта «Южный» в служебной халатности, повлёкшей разлив нефтепродуктов с танкера Delfi.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.