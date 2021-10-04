Грузия не будет передавать Украине Михаила Саакашвили

Власти Грузии не намерены передавать украинской стороне арестованного экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Об этом заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодёжи страны Тея Цулукиани, сообщает Новости-Грузия.

Цулукиани, бывшая в 2012-2020 годах министром юстиции Грузии, заявляет, что правовых оснований для экстрадиции Саакашвили в Украину не существует.

«Экстрадиция в Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечён к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечён к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом», — сказала она.

Она также исключает, что Саакашвили передадут Киеву для того, чтобы он отбыл в Украине тюремный срок, к которому его приговорил грузинский суд.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — отметила Цулукиани.

В грузинской информации говорится, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии. Однак, премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

Как сообщала Одесса News, 1 октября Саакашвили сообщил, что находится в Батуми (Грузия). В этот же день его задержали грузинские правоохранители. МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, предполагающее наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В свою очередь, экс-президент объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключённым.

Кстати. Михаил Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. На родине против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым он был заочно приговорён к заключению. В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства, и уже почти шесть лет он является гражданином Украины. Сейчас он возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

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