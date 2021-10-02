Бывший глава Одесской облгосадминистрации признался в любви

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили записал совместное видео с народным депутатом Украины от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько, в котором сообщил о своих с ней отношениях.

Видео размещено на странице Ясько в Facebook.

«Мы записали это видео до отъезда Михаила Mikheil Saakashvili в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем», — написала она.

Ясько отметила, что «поддерживает борьбу Саакашвили за Грузию», а также обратилась к властям, чтобы те защищали гражданина Украины.

«Любовь и Борьба за своё государство — это благородное дело! И Я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину», — написала Ясько.

По её словам, они договорились, что опубликуют это видео, если Саакашвили арестуют в Грузии, куда он вылетел из Украины.

Кстати. Михаила Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, которую он возглавлял в 2008-2013 годах. Потерпев поражения на очередных выборах в 2013 году, он покинул страну, после чего против политика возбудили ряд уголовных дел. По некоторым из них он был осуждён заочно. В 2015 году Саакашвили был лишён гражданства Грузии и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию восемь лет, хотя много раз обещал сделать это. Ему 54 года.

Елизавета Ясько — народный депутат Украины, украинский политолог, продюсер фильма «Крым: грязный секрет России». Основатель инициативы Yellow Blue Strategy. Вице-президент в blockchain-стартапе и музыкальном лейбле Younk. Она киевлянка. Ей почти 31 год.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.не собирается решать положительно вопрос о помиловании арестованного Михаила Саакашвили. «Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — заявила она.

Как сообщала Одесса News, декабрьской ночью 2020 года в Одессе снесли «хату бракосочетаний», установленную перед зданием облгосадминистрации в период, когда главой ООГА был Саакашвили.

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