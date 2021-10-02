Кому в воскресенье, 3 октября, в Одессе отключат свет

3 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

4-й Деревообделочный переулок, 5, с 06:00 по 06:30

Академика Панкратовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23А, 11а, 24а, 49А, 4А, 51а, 24В, 53а, 24г, 12А, 3А, 24Б, с 06:00 по 06:30

Владимира Хавкина улица, 1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27, с 06:00 по 06:30

Геологическая улица, 9, 9А, с 06:00 по 06:30

Котляревского улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а, с 06:00 по 06:30

Круговая улица, 10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15а, 50А, 50Б, 15Б, 40А, 40Б, 53А, 48А, 54А, 48Б, 55А, 40В, 56А, 48д, 48В, с 06:00 по 06:30

Оранжерейный переулок, 18А, 43А, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24В, с 06:00 по 06:30

переулок Людмилы Гинзбург, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 10в, 25а, 15а, 27б, 10г, 43, 19д, 21а, 21б, 35к, 10а, 10б, 23б, 23а, с 06:00 по 06:30

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27А, 17/1, 16а, 16б, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, с 06:00 по 06:30

Хуторская улица, 1, 105в, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6/3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63, 15, 23, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34А, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 1а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 95, 95а, 95б, 95в, 95Д, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99/Б1, 99а, 103г, 52, с 06:00 по 06:30

Цементный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, с 06:00 по 06:30.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

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