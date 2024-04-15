Ночью 15 апреля отключат воду в части Одессы

В связи с проведением профилактики оборудования системы ночью с 23:30 15 апреля до 06:30 16 апреля будет отсутствовать водоснабжение у некоторых абонентов Одессы.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах г. Одесса, с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1-5», ж/м «Черноморка» ЖКП «Таирово».

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Одесса News информировала об отключении электроэнергии 15 апреля некоторым одесситам.

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