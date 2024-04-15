Кто в Одессе 15 апреля останется без света

Ряд улиц в Одессе 15 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы по Центральным РЭС по таким адресам: Лейтенанта Шмидта, 16-25 Пантелеймоновская, 15, 15А, 50-54, 60, Пушкинская, 75,77,79,81,83, бульв. Итальянский, 6, 8. Работы до 19:00.

По Северным РЭС: Балтская дорога, 28, 2-я Пересыпская, 3-30, 4-я Пересыпская, 1-28, 5-я Пересыпская, 4-35, 9-я Пересыпская, 3-14. Работы до 18:00.

По Южным РЭС: Дача Ковалевского, 1-8, 142, Золотой Берег, 1 — 37, Семена Яхненко, 1, 2 (все корп), Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173, пер. Амбулаторный, 2-17, пер. Байдукова, 1-7, пер. Белякова, 1-10, пер. Всеволода Змиенко, 1-7, пер. Узкий, 1-14, пер. Леваневского, 1-11, пер. Фестивальный, 1-4, Рыбачья Балка, 3. Работы до 18:00.

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