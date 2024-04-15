В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Цимбалюк, светлая ему память

17 декабря 2023 года на фронте в Харьковской области погиб 39-летний житель Раздельнянского района Одесской области Максим Цимбалюк.

Об этом сообщает в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

29 декабря со всеми воинскими почестями земляки провели Максима в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 27 декабря 2023 года возле населённого пункта Надднепрянское Херсонской области жителя села Сычавки Одесской области солдата Виктора Сторожука.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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