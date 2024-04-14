В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Сторожук, светлая ему память

27 декабря 2023 года возле населённого пункта Надднепрянское Херсонской области погиб житель села Сычавки Одесской области Виктор Сторожук.

Об этом сообщал в Facebook Южненский городской совет.

Солдат ВСУ Виктор Сторожук служил мастером отделения регламента и ремонта радиотехнических и радиолокационных станций, пунктов управления группы регламента и ремонта зенитного ракетного дивизиона воинской части А3880.

Прощание с Виктором проходило 30 декабря. Этот день в Южненской громаде был объявлен Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели 22 декабря 2023 года от полученных во время выполнения боевого задания ранений жителя Измаила, старшего стрелка аэромобильного батальона солдат Александра Кройтора.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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