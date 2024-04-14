Италия попрощалась с королём моды, известным модельером Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли умер 12 апреля на 84-м году жизни во Флоренции (Италия).

О его смерти сообщили издания la Stampa и Corriere della Sera, — пишет издание ГОРДОН.

Причины смерти дизайнера не называются, но уточняется, что в последние годы он болел.

Кавалли родился 15 ноября 1940 года, окончил Академию изящных искусств во Флоренции, а в 1970 году представил первую коллекцию женской одежды.

Кавалли создал свою компанию Roberto Cavalli в 1970-х годах, — сообщает BBC News. Вскоре он изобрёл и запатентовал инновационный процесс печати на коже. Его одежду носили такие звёзды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес. Креативный директор Фаусто Пульизи заявил, что дизайнера по-прежнему будут считать источником вдохновения для других.

Кавалли открыл свой первый небольшой магазин Limbo во французском городе Сен-Тропезе в 1972 году.

Помимо анималистических принтов, он также был известен своими платьями в стиле хиппи, джинсами с пескоструйной обработкой (придающей им потёртый вид) и лоскутными узорами на джинсах.

В 2005 году его пригласили обновить минималистскую «форму» девушек Playboy Bunnies, и он даже представил одну версию с леопардовым принтом.

На вопрос, что вдохновило его использовать такие принты в своих проектах, Кавалли ответил в интервью журналу Vogue в 2011 году: «Мне нравится всё, что создано природой».

Он также отметил: «Я начал понимать, что даже у рыб есть „одежда“ фантастического цвета, так же как и у змеи и тигра. Я начал понимать, что Бог на самом деле лучший дизайнер, поэтому я начал копировать Бога».

Основатель Armani Джорджио Армани, среди многих других, отдал дань уважения покойному дизайнеру, заявив, что его «тосканского вдохновения» будет очень не хватать.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Армани отмети: «Роберто был настоящим художником, свободным и чудесным в использовании принтов, способным превращать фантазии в соблазнительную одежду».

Кавалли был женат три раза. В марте 2023 года Кавалли шестой раз стал отцом. На тот момент ему было 82 года. Матерью ребёнка является шведская модель Сандра Нильссон, которая младше Кавалли на 45 лет.

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