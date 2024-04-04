В Италии разбилась насмерть модель из Одессы Анна Краевская

В Италии украинская модель из Одессы Анна Краевская разбилась насмерть в Ferrari на скорости около 320 км в час.

Об этом сообщает La Repubblica, передаёт Одесса News.

Автомобилем управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как «Dj Style Q». Он на высокой скорости врезался в ограждение, Ferrari разорвало на части. Начался пожар, тела сильно обгорели, проводится экспертиза ДНК.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии «Dj Style Q» играл в швейцарском клубе. Он женат, отец двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.

Ранее друзья Анны сообщили о её исчезновении швейцарской полиции.

Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии.

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy