В Генуе установлен туристический символ Одессы «Якорь-сердце»

Одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым находится с официальным визитом в городе-побратиме Генуе (Итальянская Республика).

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что с Генуей Одессу связывают почти 50 лет плодотворного сотрудничества. Это различные проекты, направленные на развитие связей в сферах экономики, туризма, культуры, архитектуры.

«Реализуя достигнутые между мэрами городов-побратимов договорённости о принятии в дар туристического символа Одессы, 21 июня 2021 года состоялась торжественная церемония открытия в Генуе туристического символа Одессы «Якорь-сердце», — говорится в сообщении.



На церемонии присутствовал Генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

Открытие состоялось при участии Одесского городского головы Геннадия Труханова, заместителя мэра Генуи Массимо Николо, представителей бизнес-сектора и исполнительных органов власти двух городов, украинской диаспоры, дипломатов, жителей и гостей Генуи.

Во время торжественного открытия прозвучали гимны Украины и Италии.

Скульптура установлена рядом с Морским музеем Галата на набережной Порто Антико (старый порт Генуи) — в любимом и часто посещаемом жителями и гостями города месте, где проводится множество культурных мероприятий.

На постаменте туристического символа Одессы «Якорь-сердце» размещается табличка с QR-кодами со ссылками на сайты об Одессе, что позволит повысить информированность о туристической и инвестиционной привлекательности нашего города.

Как сообщала Одесса News, ранее арт-объект «Якорь-сердце» также установлен в городе-партнёре Ларнака (Республика Кипр) 21 июня 2019 года, городе-побратиме Марсель (Французская Республика) 25 ноября 2019 года. Также открытие такого арт-объекта запланировано в городах-побратимах Пирей (Греческая Республика), Хайфа (Государство Израиль), Стамбул (Турецкая Республика) и Марракеш (Королевство Марокко).

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