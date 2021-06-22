В Одессе строят Дом детского и юношеского творчества

К новому учебному году в Киевском районе Одессы будет открыт современный Дом детского творчества.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе инспекции работ по строительству Дома творчества на большой территории школы №33 на ул. Комарова, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что сейчас в новом трёхэтажном здании ведутся отделочные работы, установлены современная система пожарной безопасности с дымоотводом, а также вентиляционная система.

«В Центре творчества появится просторный актовый зал на 150 посадочных мест с профессиональной сценой, занавесом, гримёрными и современным звуковым оборудованием. Также будут оборудованы хореографические залы и студия звукозаписи, помещения для занятий вокалом, хоровым пением, изобразительным искусством, декоративно-прикладным творчеством и моделированием одежды. Появятся современные условия для занятий в инструментальном кружке», — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание будет оборудовано пассажирскими лифтами и пандусами для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Кроме того, параллельно ведутся работы по утеплению фасада и обновлению кровли здания школы. Выполнено ограждение территории, ведётся обустройство многофункциональной спортивной площадки.

На сегодня выполнены подготовительные работы, обустроена основа стадиона и спортивных площадок, смонтирована система полива, проведено дополнительное озеленение, проводится монтаж освещения территории.

«Эта территория будет принадлежать детям. Здесь они смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол, пин-понг и бадминтон, заниматься воркаутом, бегом. И, конечно же, появится новый современный Центр детского творчества», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в мае адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий получили 3 015 детей Одессы.

Фото: «Одесса»

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